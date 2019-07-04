تجديد حبس صاحب معرض سيارات بالعبور 15 يوما للنصب على المواطنين

جدد قاضى المعارضات بالقليوبية، حبس صاحب معرض سيارات 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهام بعض المواطنين بالنصب للاستيلاء منهم على 3 مليون جنيه بدعوى توظيفها فى شراء سيارات، وبيعها لعملائه بأقساط شهرية وذلك نظير أرباح الفائدة .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغا للعميد أسامة عبد الفتاح مأمور قسم شرطة العبور، كل من ح ص ب 31 عاما محام حاضر وكيلاً عن كلا من " ن ا ع ، م ع ع ، ع ع ع 27 عاما حام حر وأبلغا بتضررهما من ع س ع 59 عاما صاحب معرض سيارات، وذلك لايهامهم على غير الحقيقه والإستيلاء منهم علي 3 مليون و 620 ألف جنيه بقصد توظيفها في شراء سيارات وبيعها لعملائه بأقساط شهرية وذلك نظير أرباح الفائدة .

وأوضح المبلغين أن المتهم تحصل من موكلى الأول على مبالغ ماليه باجمالى 2 مليون و250 الف جنيهاً، كما تحصل من الثانى على مبلغ 370 ألف جنيه وسيارة وعدم قيامة بسداد تلك الأرباح منذ شهرين .

تمكن المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم العبور، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بتحصله علي تلك الأموال وعدم سداد الأرباح الملزم بسدادها لتعثر تجارته ،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.