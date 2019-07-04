تجديد حبس سائق قتل ابن زوجته أثناء تعذيبه فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس "حسنى.م.ح" 30 عاما، سائق ومقيم شبين الكوم، وذلك لقيامه بالتعدى على نجل زوجته الذى لم يتعدى سن 3 سنوات عليه بالضرب على وجه ورأسه باليد، وتعذيبه حتى فارق الحياة بسبب كره الدائم له، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من وصول "رائد محمد حسن العربى" 3 سنوات، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، مصاب بإرتجاج فى المخ، وأثار تعدى على الوجه والرأس و كسور بكامل الجسد .

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أنور مفتش مباحث قسم ومركز شبين الكوم، الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، لكشف مرتكب الواقعة، على الفور تم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة.

وبسؤال نجلة شقيقة المتهم أكدت قيام "حسنى.م.ح" 30 عاما سائق ومقيم شبين الكوم، بالتعدى على نجل زوجته الذى لم يتعدى سن 3 سنوات بالضرب على وجه ورأسه باليد، وتعذيبه حتى فارق الحياة، بسبب كره الدائم له، تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترفا بإرتكابه الواقعة بسبب كره للطفل، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.