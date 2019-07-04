سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 02:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد حبس سائق قتل ابن زوجته أثناء تعذيبه فى المنوفية

الخميس، 04 يوليه 2019 01:32 م
تجديد حبس سائق قتل ابن زوجته أثناء تعذيبه فى المنوفية حبس
المنوفية _محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس "حسنى.م.ح" 30 عاما، سائق ومقيم شبين الكوم، وذلك لقيامه بالتعدى على نجل زوجته الذى لم يتعدى سن 3 سنوات عليه بالضرب على وجه ورأسه باليد، وتعذيبه حتى فارق الحياة بسبب كره الدائم له، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من وصول "رائد محمد حسن العربى" 3 سنوات، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، مصاب بإرتجاج فى المخ، وأثار تعدى على الوجه والرأس و كسور بكامل الجسد .
 
على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أنور مفتش مباحث قسم ومركز شبين الكوم، الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، لكشف مرتكب الواقعة، على الفور تم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة.
 
وبسؤال نجلة شقيقة المتهم أكدت قيام "حسنى.م.ح" 30 عاما سائق ومقيم شبين الكوم، بالتعدى على نجل زوجته الذى لم يتعدى سن 3 سنوات بالضرب على وجه ورأسه باليد، وتعذيبه حتى فارق الحياة، بسبب كره الدائم له، تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترفا بإرتكابه الواقعة بسبب كره للطفل، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

نيابه شبين الكوم

قسم شبين الكوم

قتل طفل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة