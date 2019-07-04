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تجديد حبس المتهم باغتصاب طفلة فى المرج

الخميس، 04 يوليه 2019 01:01 م
تجديد حبس المتهم باغتصاب طفلة فى المرج جريمة اغتصاب الأطفال-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة اغتصاب طفلة. 
 
وقال المتهم فى التحقيقات، إنه كان يسير فى الشارع عقب عودته من عمله، وشاهد طفلة فى الشارع، فاختمرت فى عقله الاعتداء عليها جنسيا، فاقترب منها واستدرجها لمنزل مهجور، بحجة شراء حلوى لها من محل بقالة، وجردها من ملابسها واعتدى عليها، إلا أن المجنى عليها صرخت مما دفعه إلى تركها، خشية افتضاح أمره وفر هاربا، وبرر المتهم فعلته انه غير متزوج وحركته غريزته الجنسية لارتكاب الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن، أفاد فيه بتعرض طفلته البالغة من العمر 4 سنوات للاعتداء الجنسى، بعدما اكتشف أثار اعتداء على جسدها عقب عودتها من الشارع إلى المنزل.
 
تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن الطفلة المجنى عليها، نزلت لشراء بعض مستلزمات البيت من محل بقالة قريب من منزلها بمنطقة المرج، فقابلها سائق بالشارع، حيث اقترب منها وداعبها ثم استدرجها إلى منزل مهجور بحجة شراء حلوى لها، وجردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا، ثم فر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة.
 
 

المرج

نيابة المرج

اغتصاب طفلة فى المرج

منطقة المرج

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