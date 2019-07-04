تجديد حبس المتهمين بقتل تاجر وقطع جزء من أعضاءه التناسلية بأولاد صقر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر الجزئية بالشرقية، اليوم، تجديد حبس المتهمين بقتل تاجر قش إنتقاما منه، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة"رجب ع أ م ه" 36 سنة تاجر مقيم دائرة مركز أولاد صقر، حيث عثر عليه مقتولا بالطريق العام ناحية قرية حمادة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2041 إداري مركز شرطة أولاد صقر.

انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين وجود إصابات بالجثة، وأن القتل ليس بدافع السرقة، حيث عثر علي جميع متعلقات المجنى عليه معه.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي ضم الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث أولاد صقر، ومعاونيه الملازم أول محمد الشبراوي، والملازم أول محمد سامي، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كل من " رجب م ال " 36 سنة تاجر قش، ونجل شقيقته" رمضان م" 23 سنة، إنتقاما من المجني عليه.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها، العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، أن المتهم الأول قاما بإستدراج المجني عليه إلي مكان بالزراعات لتناول الشاي، ثم أتصل بنجل شقيقته، وقام بقتله وقطع جزء من أعضائه التناسلية، إنتقاما منه لقيامه بحرق قش أرز للمجني عليه وتكبده خسائر فادحة، فضلا عن سلوكياته وقيام بمعاكسة زوجة المتهم ونجلته أكثر من مرة، وتم القبض علي المتهمين والأداة المستخدمة في الجريمة.