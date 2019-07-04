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بلدية أمستردام تتخذ إجراءات صارمة لتقنين الدعارة فى حى "الأضواء الحمراء"

الخميس، 04 يوليه 2019 06:57 م
بلدية أمستردام تتخذ إجراءات صارمة لتقنين الدعارة فى حى "الأضواء الحمراء" بائعة هوى - أرشيفية
كتب: أحمد علوى

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تعتزم بلدية أمستردام الهولندية اتخاذ عدد من التدابير فيما يتعلق بقوانين بيوت الدعارة، خاصة فى حى الأضواء الحمراء المعروف بانتشار بيوت الدعارة فيه.

ووفقاً لإذاعة بى بى سى البريطانية، فإن فيمكه هالسيما عمدة البلدية تحاول إعادة تنظيم شاملة لتجارة الجنس في المدينة ستكون الأكبر خلال عقدين من الزمن.

وتتضمن الخيارات المطروحة منع بائعات الهوى من الوقوف في غرف الواجهات الزجاجية الشهيرة في هذه المحلات، وبررت العمدة بإن إجرائها هذا من أجل حماية بائعات الهوى من النظرات المهينة لبعض السياح ومكافحة الاتجار بالبشر.

ومن ناحية أخرى، أوضحت أنه ليس ثمة خطط لتجريم ومنع العمل في الدعارة كليا، موضحة، "أعتقد أن الكثير من النساء اللائي يعملن هنا يتعرضن للإهانة والسخرية، وهذا أحد الأسباب وراء تفكيرنا بالتغيير".

وتتضمن السيناريوهات الأربعة لإعادة التنظيم: إنهاء وقوف بائعات الهوى في واجهات المحلات الزجاجية، وإغلاق بيوت الدعارة في وسط المدينة وتحويلها إلى مكان آخر، أو تقليص عدد بيوت الدعارة في وسط المدينة، وفرض تراخيص على وقوف بائعات الهوى في واجهات المحلات.

وثمة خطط أخرى لإنشاء "منطقة مغلقة للنشاطات الإباحية" يكون لها مدخل معين ومعروف.

وستعرض هذه المقترحات على المواطنين في المدينة وعلى العاملين في تجارة الجنس هذا الشهر، ليختاروا واحدا منها، ثم يقدم للتصويت عليه في مجلس المدينة في وقت لاحق هذا العام، بحسب عمدة المدينة.


امسترادام

الدعارة فى امستردام

هولندا

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