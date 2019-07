بعد كيكى ودلو الثلج وبيرد بوكس.. تحدى ‎#challengeaccepted يجتاح السوشيال ميديا.. التحدى الجديد يعتمد على فتح غطاء زجاجة بضربة خلفية بالقدم.. نجوم هوليوود والرياضة العالمية يشاركون رغم صعوبته ودقته الشديدة

تحدى جديد يجتاح منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، فبعد تحدى التلج ورقصة كيكى وتحدى بيرد بوكس، ظهر مؤخرا تحدى جديد باسم "تحدى غطاء الزجاجة" أو ‎#challengeaccepted.

وتعتمد فكرة التحدى الأساسية على فتح غطاء زجاجة فارغة أو مملؤة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء من إحدى القدمين، لذلك يعتبره الكثيرين تحديا صعب ودقيق يعتمد على التركيز والقوة.

التحدى انتشر بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا حول العالم، ولم تمنع صعوبته العديد من الأشخاص من المشاركة فيه دون التقيد بسن معين، كما أنه كان اهتمام العديد من نجوم هوليود والرياضة فى العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث كان أبرزهم النجم العالمى جيسون ستاثام، الذى قبل التحدى من المغنى الأمريكى جون ماير، وتمكن من رفع غطاء الزجاجة بركلة واحدة.

وتحدى ستاثام المقاتل الأمريكى ولاعب التايكوندو جيمس مونتاسرى، والمخرج الأمريكى جاى ريتشى، اللذين نجحا فى نزع الغطاء، والذى مرر التحدى للممثل الأمريكى ويل سميث والهوليودى المصرى مينا مسعود واللاعب الشهير ديفيد بيكهام.

Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @JohnMayer …. hey John if you can’t complete this challenge @erlsn and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it! 🦶🍾😅 🙏⚡🤙 👊 pic.twitter.com/gLWn0dpOzV