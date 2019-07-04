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بعد كيكى ودلو الثلج وبيرد بوكس.. تحدى ‎#challengeaccepted يجتاح السوشيال ميديا.. التحدى الجديد يعتمد على فتح غطاء زجاجة بضربة خلفية بالقدم.. نجوم هوليوود والرياضة العالمية يشاركون رغم صعوبته ودقته الشديدة

الخميس، 04 يوليه 2019 06:52 م
بعد كيكى ودلو الثلج وبيرد بوكس.. تحدى ‎#challengeaccepted يجتاح السوشيال ميديا.. التحدى الجديد يعتمد على فتح غطاء زجاجة بضربة خلفية بالقدم.. نجوم هوليوود والرياضة العالمية يشاركون رغم صعوبته ودقته الشديدة جيسون ستاثام فى تحدى غطاء الزجاجة
وكالات الأنباء

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تحدى جديد يجتاح منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، فبعد تحدى التلج ورقصة كيكى وتحدى بيرد بوكس، ظهر مؤخرا تحدى جديد باسم "تحدى غطاء الزجاجة" أو #challengeaccepted.

 

وتعتمد فكرة التحدى الأساسية على فتح غطاء زجاجة فارغة أو مملؤة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء من إحدى القدمين، لذلك يعتبره الكثيرين تحديا صعب ودقيق يعتمد على التركيز والقوة.

التحدى انتشر بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا حول العالم، ولم تمنع صعوبته العديد من الأشخاص من المشاركة فيه دون التقيد بسن معين، كما أنه كان اهتمام العديد من نجوم هوليود والرياضة فى العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث كان أبرزهم النجم العالمى جيسون ستاثام، الذى قبل التحدى من المغنى الأمريكى جون ماير، وتمكن من رفع غطاء الزجاجة بركلة واحدة.


تحدى

غطاء الزجاجة

تحدى غطاء الزجاجة

‎challengeaccepted

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