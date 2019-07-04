بعد توقف 8 سنوات.. محافظ أسيوط: تشغيل محطة مياه ساحل سليم والبدارى (صور)

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة وشبكة مياه الشرب المرشحة بمركزي ساحل سليم والبداري بقرية "تل زايد بالبدارى" بطاقة استيعابية 68 ألف م3/يوم وبتكلفة تصل إلى 325 مليون جنيه بعد أن كانت تغذى مركز البدارى فقط وذلك بعد توقف استمر 8 سنوات منذ بدء استلامها ابتدائياً عام 2011 وتوقف التشغيل لاستكمال الشبكات ولتلافى بعض الملاحظات الفنية ومشكلة الاطماء ومد المأخذ والتى تم نهوها عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتسليمها لشركة المياه.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكثيف الجهود لاستمرار العمل في عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى والمراكز والاسراع فى معدلات الانجاز مشيرا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وسد الفجوات التنموية بالقرى لافتا إلى أن المحطة تغذى كلا من مركز ومدينة البدارى ومدينة ساحل سليم وتوابعها وهى (الجمسة - الهدار - جزيرة المطمر - جزيرة الساحل - جزيرة العونة - الشامية - الشيخ شحاته ) لعدد 80 الف نسمة علماً بانه سوف يتم ربط المحطة على عدد 7 نقاط ربط لكى يستفيد منها القرى الاتية ( المطمر - الغريب - العونة - العفادرة - النزلة المستجدة - بويط - التناغة الشرقية - باخوم - تاسا - الحبايشة – الوقا- الخوالد، مشيرًا الي تواجد المختصين بالشركة بصفة مستمرة علي مدار اليوم للقيام بعمل غسيل شامل وجزئي لجميع أطراف الشبكات بالمنطقة وذلك لتطهير الشبكات من كافة الرواسب والشوائب التي قد تعلق بالمياه لضمان وصول المياه بصورة نقيه وصافية للمواطنين.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط الى أن تشغيل المحطة يأتى بعد تسلمها من الهيئة وظهور نتائج عينات المياه الكيميائية والبكترولوجية والتى تم تحليلها عن طريق مديرية الصحة ومعامل الشركة والتأكد من جودتها وسلامتها للاستخدام مشيرا الى الجهود التى بذلت لنهو جميع الاعمال بها وتلافى الملاحظات ليتم ضح المياه بقرى مركز ومدينة ساحل سليم، مناشدا المواطنين بالمدينة والقرى إنه في حالة وجود أي رواسب بالمياه خلال الساعات القادمة يتم تشغيل المياه فترة من الوقت حتي يتم التخلص من كافة الرواسب وذلك يرجع لبدء عملية تشغيل المحطة وضخ المياه لأول مرة بالشبكات مؤكدا أن المحطة الآن في مرحلة التشغيل التجريبي لضخ المياه للمواطنين طبقًا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة.

وعلى جانب آخر، التقى اللواء اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ممثلي أهالي وسائقي قرى "الزاوية وريفا ودرنكه" التابعين لمركز أسيوط بحضور الدكتور البدري أحمد ضيف عضو مجلس النواب لمناقشة نقل موقف سيارات النقل الجماعي لتلك القرى من منطقة موقف الشادر القديم إلى موقف نزلة عبد اللاه والذي شهد عمليات تطوير خلال الأسابيع الماضية لاستيعاب سيارات النقل الجماعي لقرى مركز أسيوط بديلًا عن موقف الشادر القديم الذي أقيم على أراضي خاصة ويعاني من العشوائية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم الاتفاق على تحديد خط سير سيارات نقل الركاب لقرى "الزاوية وريفا ودرنكه" إلى موقف نزلة عبد اللاه الجديد مرورًا بمحطتين للتوقف "ركوب ونزول" بمنطقتي مستشفى الإيمان والسادات وصولًا لموقف نزلة عبداللاه تسهيلًا على المواطنين وبنفس سعر تعريفة الأجرة المقررة لتلك القرى، لافتًا إلى أنه تم البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء كوبري ونفق مشاة لربط موقف نزلة عبداللاه لسيارات النقل الجماعي وموقف سيارات المعلمين الجديد وذلك لربط موقف سيارات قرى "الزاوية وريفا ودرنكه" بموقف سيارات مراكز جنوب المحافظة بالنزلة وكذا بموقف المعلمين بجميع المحافظات.

كما قام المحافظ بمعاينة قطعتي أرض مقترحتين لإقامة مواقف سيارات النقل الجماعي لقرى "الزاوية وريفا ودرنكه" بما لايؤثر على الكتلة السكنية بمدينة أسيوط ويعمل على تحقيق السيولة المرورية وتم مخاطبة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للحصول على الموافقات واتخاذ الإجراءات القانونية لهذا الغرض.

وفى سياق منفصل، أكد صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن نظام الدمج فى التعليم حقق إنجازات غير مسبوقة بمدارس أسيوط لافتا إلى دعم الوزارة ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين لمنظومة "الدمج"، وأنه من الأسس الهامة التي تساعد على تطوير التعليم.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الحفل الذى نظمته جمعية دوج ذوى الإعاقة لتكريم المعلمين الذين شاركوا فى تعليم أطفال الدمج بالمدارس التابعة للمحافظة بحضور عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية وأشرف لطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن والدكتورة سالى فاروق مدير تنفيذى جمعية الدمج لتنمية المجتمع ومها نجيب مدير تنفيذى جمعية كيان ,وهانى فوزى مدير مكتب التنمية الإبراشى ومدراء الإدارات والمعلمين وعدد من الطلاب المكرمين.

وأضاف وكيل الوزارة أن دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في التعليم حق أساسي لاحترام مبدأ المساواة، ومنع التمييز والتطوير الشامل للقدرات والمهارات مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني في تدريب المدرسين ليصبحوا قادرين أكثر على التعامل مع كافة الفروق الفردية في الفصل وليس الإعاقات فقط.

وأوضحت الدكتورة سالي فاروق، المدير التنفيذي لجمعية "الدمج لذوى الإعاقة" بأسيوط، أنه تم توعية منسقي الدمج بالإدارات لمتابعة سير العمل بالمدارس الدامجة، بالإضافة إلى تنظيم العمل الداخلي بالمدارس مع الطلاب ذوي الإعاقة البصرية من خلال المعلمون والمعلمات، الذين يتم تدريبهم تدريبا تخصصيا كافيا لتقديم الدعم والتعليم للطلاب المدمجين، مع وضع قواعد واضحة تنظم تأدية الامتحانات للطلاب المكفوفين المدمجين بمدارس التعليم العام والمجتمعي.

وأشارت "فاروق" إلى أن دمج الأطفال ذوي الإعاقة البصرية الشديدة في التعليم) تم تدشينه بالمحافظة منذ خمس سنوات، استهدف 89 طالبًا وطالبة من الإعاقة البصرية الشديدة، وكف البصر الكامل، في 43 مدرسة، من مدارس التعليم العام بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.



تعليم أسيوط يكرم المعلمين الذين شاركوا فى تعليم أطفال الدمج بالمدارس



تعليم أسيوط يكرم المعلمين الذين شاركوا فى تعليم أطفال الدمج بالمدارس