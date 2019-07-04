سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 10:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

برنامج الغذاء العالمى يوسع عملياته فى غزة لإيصال المساعدات إلى 12 ألف شخص

الخميس، 04 يوليه 2019 10:00 م
برنامج الغذاء العالمى يوسع عملياته فى غزة لإيصال المساعدات إلى 12 ألف شخص غزة ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكد برنامج الغذاء العالمي أن منظمة الأمم المتحدة، قامت بتوسيع عملياتها في قطاع غزة لتصل بالمساعدات الغذائية إلى 12 ألف شخص إضافي من غير اللاجئين يواجهون الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي في القطاع.
 
وقال المتحدث باسم الرنامج هيرفيه فيرهوسل - في بيان اليوم الخميس - إن هذه الزيادة في المساعدات تدعمها مساهمات جديدة من المانحين استجابة للقلق المتزايد فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية والأمن الغذائي في القطاع.. مشيرا إلى أن أخر دراسة استقصائية اقتصادية واجتماعية للأمن الغذائي في غزة نهاية العام الماضي أكدت تدهور حالة الأمن الغذائي هناك.
 
وأوضح أن جميع المجتمعات بالقطاع تتأثر بالوضع إلا أن نسبة انعدام الأمن الغذائي بين غير اللاجئين التي تبلغ 70 % تنذر بالخطر..لافتا إلى أن هذه المجموعة تمثل حوالي 40 % من إجمالي السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في غزة، منوها بأن التقديرات تشير إلى أن حوالي 466 ألفا من غير اللاجئين في القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
 

برنامج الغذاء العالمي

منظمة الأمم المتحدة

غزة

الأمن الغذائي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة