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بدء سفر 30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج بميناء سفاجا

الخميس، 04 يوليه 2019 09:51 ص
بدء سفر 30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج بميناء سفاجا بدء سفر عمالة خدمة الحجاج بميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بميناء سفاجا، لبدء سفر30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن العبارتين "أمانة والقاهرة" حيث عقد اجتماع برئاسة رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا، وأعضاء المجتمع المينائى، ومندوب محافظة البحر الأحمر، لتنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة بالميناء والمحافظة، لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات والعمل على منع التكدسات خارج وداخل الميناء.
 
 
وأكدت الهيئة على التنبيه على تكثيف خدمات الشرطة والجمارك بصالات السفر والوصول، لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك دفعة واحدة لاختصار الوقت، مع تشديد إجراءات التفتيش والكشف عن المفرقعات، وزيادة أعداد الحمالين لخدمة الركاب، وإلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات السفر والوصول.
 
 
كذلك رفع كفاءة قرية خدمة الركاب بمدينة سفاجا لاستقبال الركاب، وتقديم خدمات متميزة ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء، وافتراشهم للأرصفة والشوارع، والتنسيق مع إدارة المرور لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب للقرية، ودفع الركاب فى أفواج للميناء عندما تصبح العبارة جاهزة، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس الأتوبيسات أمام بوابة الميناء.
 
 
وشدد اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس الهيئة، على ضرورة إلتزام التوكيلات الملاحية بالإعلان عن مواعيد وصول وسفر العبارات والإلتزام بها، وإلزام مالكى العبارات بالإلتزام بالأعداد المسموح بها، وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة، وتم التنبيه على إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الإسعافات الأولية، والتأكيد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالإسعافات الأولية بجوار العبارات، أثناء صعود الركاب، لخدمة الركاب ونقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة وتزويد الصالات بكافة الإسعافات الأولية.
 
 
كما تم التنبيه، بضرورة التأكد من سلامة العبارات قبل السماح لها بالسفر، للتأكد من صلاحيتها للأبحار، وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الاطفاء والانقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب، وفى حالة المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتابعة المستمرة والعمل على راحة المسافرين، وفتح مركز عمليات الميناء على مدار اليوم بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسى بالهيئة.

محافظه البحر الاحمر

ميناء سفاجا

عماله الحجاج

هيئه الموانى

موانى البحر الاحمر

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