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بتكلفة 4 ملايين جنيه.. استكمال أعمال رصف طريق المحيط بـ"أبو قرقاص" فى المنيا

الخميس، 04 يوليه 2019 03:32 م
بتكلفة 4 ملايين جنيه.. استكمال أعمال رصف طريق المحيط بـ"أبو قرقاص" فى المنيا استكمال أعمال رصف طريق المحيط بـأبو قرقاص فى المنيا
المنيا: فريق المحافظات

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تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص،اليوم الخميس، إستكمال أعمال رصف وتدبيش طريق المحيط بداية من سحارة رومان، بتكلفة 4 ملايين جنيه من الاعتمادات الإضافية للمركز،إذ تجرى أعمال الرصف تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا ضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة،ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة ابوقرقاص.

 

وأكد صلاح على ضرورة سرعة الانتهاء من الطريق نظرًا لأهميته، وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمي الطريق.

 

كما تابع رئيس المركز حملات النظافة ليلاً والإشغالات والتموين، وأعلن عن رفع تراكمات القمامة الموجودة على جوانب الطرق، ورفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة، مؤكدًا على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة القرى بمركز ومدينة ابوقرقاص .

 

وقام أيضًا بالمرور على بعض المحلات بالمدينة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات وتاريخ الصلاحية وتم إعدام بعض المنتجات سيئة التخزين، مع رفع كافة الإشغالات المخالفة بشارع الجمهورية لتخفيف الزحام والاختناقات المرورية.

 

استكمال أعمال رصف طريق المحيط بـأبو قرقاص فى المنيا (1)
استكمال أعمال رصف طريق المحيط بـأبو قرقاص فى المنيا 

 

استكمال أعمال رصف طريق المحيط بـأبو قرقاص فى المنيا (2)
استكمال أعمال رصف طريق المحيط بـأبو قرقاص فى المنيا 

 

استكمال أعمال رصف طريق المحيط بـأبو قرقاص فى المنيا (3)
استكمال أعمال رصف طريق المحيط بـأبو قرقاص فى المنيا 

أبو قرقاص

مدينة المنيا

طرق المنيا

مركز ابو قرقاص

تطوير الطرق بالمنيا

مخالفات الأسواق

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