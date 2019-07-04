بالزغاريد والورود.. محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 مدارس ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ 3 مدارس جديدة تابعة لإداراتي شرق كفر الشيخ التعليمية، وسيدي غازي التعليمية، وزرع الاشجار المثمرة بهم.

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، إنه افتتح مدرسة العونة للتعليم الأساسي بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بتكلفة 7 ملايين و730 ألف جنيه على مساحة 1965 م، تضم11 فصل، كما افتتح مدرسة أبو عمر للتعليم الأساسي بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه على مساحة 22017 م، تضم 11 فصل، كما افتتح مدرسة الملاحة للتعليم الأساسي بإدارة سيدى غازى التعليمية بتكلفة 6 ملايين و585 ألف جنيه على مساحة 2443 م، تضم 11 فصل ،انشاء جديد لخفض الكثافة بالفصول من 56 لـ 37طالب بالفصل، لافتاً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم زراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس لرفع مستوي التجميل وزيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة لطلاب المدرسة، مقدمًا الشكر لجميع المعلمين والعاملين علي جهودهم المبذولة في تحسين مناخ التعليم للمحافظة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح 35 مدرسة جديدة بمدن وقرى المحافظة بتكلفة 177مليون جنيه في اطار احتفالات محافظة كفر الشيخ بثورة 30 يونيو المجيدة، تتضمن انشاء مدارس جديدة، فضلاً عن أعمال الإحلال الجزئي أو الكلى أو توسعة بعض المدارس أو أضافة مباني جديدة داخل المدارس دون التأثير على مساحة المدرسة.

وأكد أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا ونعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن عدد المدارس التي تم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح 36 مدرسة بـها 423 فصل مدرسي بتكلفة 183مليون و925 ألف جنيه ، مؤكداً أنه يتم مراعاة انشاء حمامات لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن المدارس الجديدة، لافتاً أن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا.

وفى سياق اهتمام المحافظة بالمدارس، أعلن المحافظ، أنه قرر إنشاء حماية على جسر ترعة الزاوية أمام مدرسة أبو عمر للتعليم، وأنه كلف إدارة المرور بعمل النيوجرس وعمله على شكله سور أسنمتى امام مدرسة أبو عمر للتعليم الأساسي على جسر ترعة ميت يزيد حفاظاً على أرواح الطلاب.

كما أكد إسماعيل عبد الحميد طه، أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ستنظم مؤتمراً الأسبوع المقبل بمدينة كفر الشيخ لربط مدارس التعليم الفني بالمصانع ووحدات انتاجية بالمدارس، وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع.























