انفوجراف.. تعرف على ٩ اتفاقيات اقتصادية تم توقيعها بين مصر والأردن

نشرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تفاصيل توقيع 9 اتفاقيات اقتصادية بين مصر والأردن من خلال انفوجراف تعرف عليها .
1- برنامج تنفيذى فى مجال الترويج للاستثمار.
2 - بروتوكول تعاون فى مجال المناطق الحرة الاستثمارية .
3 -مذكرة تعاون بين جهاز حماية المستهلك ومديرية مراقبة الأسواق الأردنية.
4 - مذكرة تفاهم فى قطاع التشييد والبناء والإسكان.
5 -بروتوكول تعاون فى مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية .
6 - خطة العمل الثنائية فى مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.
7 - بروتوكول تعاون فى مجال الموانئ.
8- مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الإذاعي والتلفزيوني بين الهيئة الوطنية للإعلام فى مصر ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون فى الأردن.
9 - محضر اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
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