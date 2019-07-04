انفوجراف.. تعرف على ٩ اتفاقيات اقتصادية تم توقيعها بين مصر والأردن

كتب عبد الحليم سالم

نشرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تفاصيل توقيع 9 اتفاقيات اقتصادية بين مصر والأردن من خلال انفوجراف تعرف عليها .

1- برنامج تنفيذى فى مجال الترويج للاستثمار.

2 - بروتوكول تعاون فى مجال المناطق الحرة الاستثمارية .

3 -مذكرة تعاون بين جهاز حماية المستهلك ومديرية مراقبة الأسواق الأردنية.

4 - مذكرة تفاهم فى قطاع التشييد والبناء والإسكان.

5 -بروتوكول تعاون فى مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية .

6 - خطة العمل الثنائية فى مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.

7 - بروتوكول تعاون فى مجال الموانئ.

8- مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الإذاعي والتلفزيوني بين الهيئة الوطنية للإعلام فى مصر ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون فى الأردن.

9 - محضر اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.



