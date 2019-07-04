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انفجار مستودع ألعاب نارية فى ساوث كارولينا بالولايات المتحدة

الخميس، 04 يوليه 2019 07:10 م
انفجار مستودع ألعاب نارية فى ساوث كارولينا بالولايات المتحدة انفجار مستودع ألعاب نارية
وكالات الأنباء

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أثار حريق هائل داخل مخزن للألعاب النارية فى ولاية ساوث كارولينا، حالة من الهلع، فيما كان السكان المحليون يستعدون للاحتفال بعيد الولايات المتحدة الوطنى الذى يحل فى الرابع من يوليو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وتصاعدت سحب من الدخان، جراء الحريق، وبحسب مصادر إعلامية، فإن عددا من رجال الإطفاء انتقلوا إلى موقع المخزن، وحاولوا السيطرة على الكارثة، عند الساعة السادسة صباحا، فى بلدة فورت ميل.

وذكر مسؤولون محليون، أن الألعاب النارية لم تكن فى المستودع، وإنما فى حاويات خارج المحل، ولم ترد أنباء عن وقوع أى ضحايا بسبب الحريق، لكن الألعاب النارية التى أخذت تنفجر بشكل متسارع أدت إلى إرباك حركة المرور وأغلقت أحد الطرق فى البلدة الأمريكية.

 

 


انفجار

ألعاب نارية

ساوث كارولينا

أمريكا

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