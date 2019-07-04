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انتخاب مصر أمينا مساعدا لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب

الخميس، 04 يوليه 2019 11:31 ص
انتخاب مصر أمينا مساعدا لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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شهد المؤتمر العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، انتخاب الدكتور يحيي بكور أمين عاما للاتحاد من اعضاء الحمعية العمومية للاتحاد، وانتخاب مصر لمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزاعيين العرب بالتزكية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي التابع لجامعة الدول العربية.

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، فى بيان، إنه تم إعادة انتخابه امينا عاما مساعدا لاتحاد المهندسيين الزراعيين العرب، ضمن فعاليات الدورة 44 للمؤتمر العام لاتحاد المهندسين الزاعيين العرب بالعاصمة السورية، موضحا أن الاجتماعات شملت مشاركة 12 دولة عربية، وعرض مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية الزراعية المستدامة فى القطاع الزراعى وخاصة مشروعات استصلاح الأراضى والصوب الزراعية.

وأضاف خليفة، أن المؤتمر العام تناول إعادة تشكيل للأمانة العامة والمكتب التتفيذي للاتحاد، وعقد المؤتمر الفني حول دور للتنمية الريفية، وآثارها علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان العربية ضمن خطة التنمية المستدامة، وقدمت مصر ورقة عمل عن خطة التنمية المستدامة 2030 فى قطاع الزراعة، ويأتى فى مقدمتها المشروعات القومية الزراعية والتنمية المستدامة فى مصر التى تبدأ من النجوع والقرى حتى تصل إلى المدن.

وأوضح أنه تم عرض خطة مصر للتنمية الزراعية للاستفادة من الموارد المائية والأرضية ومواجهة الزيادة السكانية فى مصر، من خلال برامج ترشيد استهلاك مياه ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المائية والتوسع فى خطط البحوث الزراعية لزيادة التوسع الراسى فى الإنتاج الزراعى خاصة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والذرة والأرز، مشددا على أهمية مواصلة المراكز البحثية خطة استنباط سلالات جديدة من هذه السلالات تواجه مخاطر التغيرات المناخية التى تؤثر سلبيا علي القطاع الزراعى.

وأوضح أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على تنتفيذ مشروعات تحقق الكفاءة داخل التنمية الريفية والاستفادة من الإنتاج الزراعى من خلال منظومة تسويقية تحقق العائد من تسويق المحاصيل مع تنفيذ برامج لتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية بالاضافة الي تنفيذ مشروعات صغيرة فى محال التصنيع الزراعى ترفع من القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية.

وأشار نقيب الزراعيين أنه تم عقد لقاءات مع عدد من نقابات الزراعيين في السودان والمغرب وموريتانيا والجزائر لدعوتهم لحضور المؤتمر التأسيسى لأول اتخاد إفريقى للمهندسين الزراعيين الأفارقة، والمقررعقده أغسطس المقبل.

 


اتحاد المهندسين الزراعيين العرب

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