اليوم.. قوافل طبية مجانية من جامعة أسيوط لعلاج المرضى بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن وصول القوافل الطبية المجانية الموفدة من جامعة أسيوط، وذلك فى إطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وسد العجز فى بعض التخصصات الطبية.

وقالت مشرف إن القافلة تعمل يومى الخميس والجمعة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان، لأبناء المحافظة بمركزي الخارجة وباريس، مؤكدة على استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات للقوافل الطبية بتوجيهات المحافظ.

وأضافت وكيل وزراة الصحة بالوادى الجديد، أن القافلة تضم تخصصات ( باطنة عامة – جراحة – نفسية وعصبية – نساء وتوليد – مسالك بولية – جلدية وتناسلية – أطفال – أمراض صدرية – جراحة عظام – أنف وأذن – جراحة عيون – جهاز هضمى وكبد – جراحة أوعية دموية – جراحة تجميل – جراحة أسنان ) على مدى يومين على أن يكون اليوم الخميس بمستشفى الخارجة العام، ويوم الجمعة بمستشفى باريس المركزى.