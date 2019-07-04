سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 12:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين القناطر لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الخميس، 04 يوليه 2019 12:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين القناطر لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور قطع المياه- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر، اليوم الخميس، الموافق 4 يوليو الجارى، لمدة 6 ساعات، من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الساعة الثالثة فجر غدا الجمعة 5 يوليو، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.
 
وأهابت الشركة، بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 

اخبار القليوبية

مياه القليوبية

قطع مياه الشرب

مدينة قها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

كوينتن تارانتينو يكشف عن خططه بعد الانتهاء من فيلمه العاشر

كوينتن تارانتينو يكشف عن خططه بعد الانتهاء من فيلمه العاشر

الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة