اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين القناطر لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر، اليوم الخميس، الموافق 4 يوليو الجارى، لمدة 6 ساعات، من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الساعة الثالثة فجر غدا الجمعة 5 يوليو، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.