"اليوم السابع": السيسى يوجه بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق

تحت عنوان السيسى يوجه بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، السيسى يوجه بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.. الرئيس يبحث مع قيادات الدولة إجراءات حماية المستهلك ويؤكد على بذل الجهد لتلبية احتياجات المواطنين.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ 5 تحديات تنتظر الفراعنة فى موقعة «البافانا بافانا»..أجيرى يضع خطة عبور دور الـ16 بأمم أفريقيا.. الجهاز الفنى يرفض المخاطرة بوضع كوكا على الدكة.. أزمة بسبب الإجهاد.. وأجيرى يلعب بالتشكيل الأساسى.. جنوب أفريقيا تعلن الحرب النفسية قبل مواجهة الفراعنة.. مدافع الضيوف لا يخشى محمد صلاح ومدرب البافانا بافانا: واثقون من إسقاط أصحاب الأرض

ـ السيسى يوجه بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.. الرئيس يبحث مع قيادات الدولة إجراءات حماية المستهلك ويؤكد على بذل الجهد لتلبية احتياجات المواطنين

ـ 4 أيام من الإقبال الكثيف على التسجيل.. 920 ألف مواطن يستفيدون بـ 4 مميزات لمنظومة التأمين الصحى

ـ الحكومة تقر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.. مجلس الوزراء يصدر لائحة «مخالفات البناء» ويُمدد مهلة توقيع أوضاع الكنائس

ـ مصادرة 137 شركة إخوانية بينها 19 فى «خلية الأمل»

ـ سقوط 22 صفحة و31 جروب غش فى امتحانات الثانوية.. فرق تتبع الغش الإلكترونى حددت المتورطين فى دقائق.. والجهات المختصة تعاملت بحسم

ـ وفرات مالية توجه للفقراء.. الشريحة الأخيرة.. ترشيد دعم المنتجات البترولية للانطلاق نحو التنمية

ـ يكسر كل الأرقام القياسية.. «كازابلانكا» على أعتاب الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما



