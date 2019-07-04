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اليمن تبدأ ترميم عددا من المواقع الأثرية

الخميس، 04 يوليه 2019 05:15 م
اليمن تبدأ ترميم عددا من المواقع الأثرية المتحف الوطنى باليمن
إيمان حنا

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بدأت جرى اليمن مشروع ترميم المتحف الوطنى بمحافظة تعز فى اليمن، بدعم من الصندوق العالمى للحفاظ على المعالم الأثرية عبر المجلس البريطانى.

تتضمن الخطة إعادة ترميم المتحف الوطنى بالكامل وجامع المظفر والمعتبية وسيتم إعادة كافة القطع الأثرية والمخطوطات إلى المتحف الوطنى .

وقال وكيل المحافظة الدكتور عبد القوى المخلافى، إن وزارة الثقافة وهيئة الآثار والمتاحف بذلت كثيرا من الجهود لإعادة ترميم المتحف الوطنى وإصلاح الأضرار التى تعرض لها المتحف جراء القصف الممنهج لمليشيات الحوثى الانقلابية، لافتا أن هناك مراحل أخرى لعملية الترميم واستعادة الدور الثقافى والتاريخى للمتحف وفتحه أمام الزوار.

من جهته، أشار مدير المتحف الوطنى رمزى الدمينى إلى إن الصندوق العالمى للحفاظ على المعالم الأثرية اعتمد 50 ألف دولار للمرحلة الأولى و20 ألف دولار لترميم قبة الحسينية، يليه مراحل أخرى ضمن خطة الصندوق للعام 2020م.


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