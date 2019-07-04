النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى حول حريق مطبعة فى الزاوية الحمراء

أمرت نيابة شمال القاهرة الملية، بسرعة ورود تقرير المعمل الجنائى فى واقعة نشوب حريق داخل مطبعة، أسفل عقار فى الزاوية الحمراء، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة سبب نشوب الحريق.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق داخل مطبعة أسفل عقار فى الزاوية الحمراء، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى المطابع فى الزاوية الحمراء، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.