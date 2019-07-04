النيابة تأمر بسرعة تحريات المباحث حول حريق محل فى حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة، بسرعة ورود تقرير المعمل الجنائى حول واقعة نشوب حريق داخل محل أسفل عقار فى حدائق القبة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق داخل محل أسفل عقار سكنى فى حدائق القبة، وأنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى المحلات فى حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية اخماد الحريق.