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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل بسبب خلافات بينهما فى الوراق

الخميس، 04 يوليه 2019 10:32 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل بسبب خلافات بينهما فى الوراق جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح ودفن جثة شاب قتل على يد عاطل بسبب خلافات بينهما فى الوراق، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص.
 
 
كشفت التحقيقات الأولية أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "محمود.ع" والمتهم دفعتهم التشاجر معًا، وخلال المشاجرة سدد المتهم للمجنى عليه طعنة نافذة من سلاح أبيض، أودت بحياته فى الحال.
 
 
تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل الرائد هانى مندور، رئيس مباحث الوراق، ومعاونه النقيب محمد جهاد حربى، إلى محل الواقعة.
 
 
وبالتحرى تبين أن المجنى عليه يدعى "محمود"، اعتدى عليه عاطل بسكين، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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الوراق

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