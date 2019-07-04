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النفط يهبط وسط علامات تباطؤ الطلب الأمريكى ومخاوف الاقتصاد

الخميس، 04 يوليه 2019 02:00 م
النفط يهبط وسط علامات تباطؤ الطلب الأمريكى ومخاوف الاقتصاد نفط - ارشيفية
رويترز

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تراجعت أسعار النفط أكثر من 0.5% اليوم الخميس، تحت وطأة بيانات تظهر انخفاضا دون المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمى.

كانت العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق في خام القياس العالمي برنت منخفضة 1% عند 63.21 دولار للبرميل.

كان برنت أغلق منخفضا 2.3 % أمس الأربعاء.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1% أيضا إلى 56.78 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1.9% الأربعاء.

ونزلت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، بينما توقع المحللون انخفاضها ثلاثة ملايين برميل.

هبطت المخزونات أقل من المتوقع مع استهلاك مصافي التكرير الأمريكية خاما أقل عن الأسبوع السابق ومعالجتها نفطا أقل بنسبة 2% عنها قبل سنة، حسبما أظهرته أرقام إدارة المعلومات، رغم أنها في منتصف موسم الطلب الصيفي على البنزين.

ينبئ ذلك بأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، قد يتباطأ وسط مؤشرات على اقتصاد آخذ بالضعف.

وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في مايو، وفقا لبيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد المخاوف الاقتصادية.

وجاءت البيانات الأمريكية الضعيفة عقب تقرير أفاد بنمو بطيء لأنشطة الشركات في أوروبا الشهر الماضي.

وقال ستيفن إينس العضو المنتدب في فانجارد ماركتس "إذا نحينا جانبا الطبيعة قصيرة الأجل للتقلبات المحيطة ببيانات المخزون، فمن المستحيل أن نهرب من واقع اقتصادي بأننا وسط تباطؤ تصنيعي عالمي."


رويترز

النفط

الغاز

البترول

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