المكسيك تنشر قوات دائمة على حدودها مع جواتيمالا لمنع دخول المهاجرين

مكسيكو سيتى(أ ش أ)

أكدت الحكومة المكسيكية اليوم الخميس، أن انتشار قوات الحرس الوطنى على طول نهر "سوشياتى" فى الجنوب على الحدود مع جواتيمالا سيكون دائما، لوقف دخول المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى.

وقال الجنرال فيسينتى أنطونيو إيرنانديز، منسق القوات الفيدرالية المكسيكية المنتشرة فى جنوب البلاد - فى مؤتمر صحفى، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن "انتشار القوات سيكون دائما دعما لعمل المعهد الوطنى للهجرات" .

وأوضح أن عناصر الحرس الوطنى، انتشروا على طول نهر سوشياتى - الذى يشكل الحدود بين جواتيمالا والمكسيك - وكذلك فى 61 نقطة أخرى لعبور المهاجرين فى ولاية شياباس التى تمر من خلالها آليات تنقل مهاجرين، وتابع "منذ مطلع مايو الماضى تم إنقاذ 20 ألفا و400 مهاجر على الحدود الجنوبية وتم توقيف نحو ثلاثين مهربا".

يذكر أن واشنطن ومكسيكو أبرمتا فى السابع من يونيو الماضى اتفاقا للحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين كان أغلبهم من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور ويعبرون الأراضى المكسيكية.

وتعهدت المكسيك بموجب هذا الاتفاق بنشر أكثر من 21 ألف رجل على حدودها وتم التوصل إلى هذا الاتفاق الذى سيجرى تقييم نتائجه خلال 45 يوما، بعدما هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على كل المنتجات المستوردة من المكسيك.