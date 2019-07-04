المفوضية الأوروبية: التصدى للتغير المناخى يساهم فى خلق فرص العمل

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أكدت المفوضية الأوروبية أن مكافحة التغير المناخي يمكن أن تسير بالتوازي مع النمو الاقتصادي والحفاظ على الفرص العمل.

وعرضت المفوضية في تقريرها السنوي حول حالة سوق العمل في أوروبا للعام 2019 الذي أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء آكي الإيطالية- عدة خيارات استراتيجية من شأنها الحفاظ على التنافسية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، في نفس الوقت الذي يجري فيه التحول نحو اقتصاد خال من الكربون.

وأكد التقرير أن النشاط الاقتصادي في أوروبا يواصل توسعه وتصاعده، مما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين. ورأى معدو التقرير أن التوجه نحو اقتصاد خال من الفحم سيساهم في زيادة فرص العمل، وسيؤدي هذا التوجه إلى خلق 1,2 مليون فرص عمل جديدة في أوروبا في أفق 2030، حسب النص.

ونوه معدو التقرير إلى أن آثار التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، ستختلف من بلد إلى آخر ومن قطاع إلى آخر، حيث يتعين على الدول التحضير لهذا التحول لقطف ثماره الإيجابية، كما جاء في التقرير.