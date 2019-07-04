المعهد القومى للإدارة يطلق برنامج تأهيل وتطوير العاملين بالمكاتب الفنية بالوزارات

كتبت- هبة حسام

أطلق المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامج تأهيل وتطوير العاملين بالمكاتب الفنية بالوزارات ليستهدف البرنامج 80 متدرب.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أن البرنامج يهدف إلي تزويد العاملين بالمكاتب الفنية بالوزارات بالمهارات الإدارية الأساسية بما يساعدهم علي أداء العمل بكفاءة أعلى، موضحة أن الوزارات المصرية قامت بترشيح عدد من موظفى المكاتب الفنية بها وذلك بعد مخاطبتهم ليصبح العدد الكلى للمتدربين حوالى 80 متدربا.

وأضافت، أن البرنامج يأتي في إطار خطة تدريبية تمت صياغتها لتنفيذها على مستوى الجهاز الإداري بمستوياته الوظيفية المختلفة، حيث تهدف تلك الخطة إلي تنمية مهارات العاملين وتعزيز كفاءاتهم بتوفير عدد من البرامج التخصصية والتي تشمل القواعد والإرشادات اللازمة لأداء الوظيفة بشكلٍ أمثل، بالإضافة إلى برامج فنية تشمل المعارف الخاصة بالطبيعة الفنية للوظيفة.

ولفتت "شريف" إلى بروتوكول التعاون الذي وقعه المعهد مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للبدء في تنفيذ البرنامج، موضحة أن البروتوكول يأتى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المعهد القومى للإدارة والجامعة الأمريكية لتقديم مجموعة من التدريبات فى إطار خطة بناء وتنمية مهارات وقدرات موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وتابعت، أن اتجاه الدولة حالياً يسير نحو بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءاتهم تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدد من المحاور تشمل مهارات الحاسب الآلي، تنظيم الاجتماعات بفاعلية، إدارة اللقاءات والمؤتمرات، فضلاً عن إدارة الوقت والضغوط، مهارات الاتصال الفعال إلى جانب الإدارة الفعالة ومهارات التخطيط والكتابة الاحترافية.























