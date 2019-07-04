المستشار التجارى بالسفارة الأسبانية: صادرات مصر لبلادنا 926 مليون يورو

كتب هانى الحوتى

أكد المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، على عمق العلاقات المصرية الأسبانية على مختلف الأصعدة، مشيراً أن جمعية رجال الأعمال تولى اهتماماً كبيراً بتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والأسبانى خاصة فى برامج دعم وتمويل المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع هيئة الاستثمار والسفارة الأسبانية بالقاهرة للتعريف بالبرنامج المصرى الأسبانى للبحث والابتكار بحضور المستشارى التجارى بالسفارة الاسبانية بالقاهرة والممثل الرئيسى للوكالة الاسبانية للابتكار CDTI فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعدد من الشركات من كلا الجانبين.

وأضاف "الشافعى"، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الجمعية ستقوم بالترويج لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون مع الجانب الاسبانى على جميع شركات الأعضاء فى مختلف المجالات بالإضافة إلى التعاون فى تنمية حجم التجارة وتبادل الخبرات فى مجالات الابتكار والبحث العلمى.



حسن الشافعى وأعضاء هيئة الاستثمار والسفارة الأسبانية

وقال Luis Orgaz المستشارى التجارى بالسفارة الاسبانية بالقاهرة، إن بلاده تعد شريك تجارى هام لمصر، حيث تأتى أسبانيا فى المرتبة السابعة من حيث حجم الصادرات حيث تصدر أسبانيا لمصر ما قيمته 1,646 مليون يورو، فيما يبلغ حجم الصادرات المصرية للسوق الأسبانية 926 مليون يورو خلال

2018، مؤكدا على ضرورة تعزيز اوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات .

وأكد "Luis"، أن هناك مجالات واعدة للتعاون المشترك على المستوى الحكومى والقطاع الخاص بالبلدين، خاصة فى المجال السياحى حيث تعد اسبانيا ثانى أكبر دولة فى مجالات السياحة.

من جانبه أكد Jose Manuel الممثل الرئيسى للوكالة الاسبانية للابتكار CDTI فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن ميزانية البرنامج المصرى الأسبانى فى تمويل مشاريع البحث والابتكار تقدر بنحو 27 مليار يورو ويمول 26 ألف مشروعاً، كما يمكن الاستفادة من ميزانية البرنامج فى تمويل مشاريع الابحاث والابتكار فى الشركات التى لها شريك اجنبى سواء مصرى أو اسبانى.



رجال الأعمال والسفارة الأسبانية

وقال، إن البرنامج خصص 10 مليار يورو لتمويل المشاريع المصرية من خلال وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى عدد من القطاعات.

وأضاف "Jose" أن البرنامج الهدف منه مساعدة القطاع الخاص فى البلدين على فتح افاق للتعاون والشراكة والدخول إلى مجالات متعددة، مشيراً أنه يشترط للحصول على تمويل البرنامج أن يكون ضمن شراكة مصرية اسبانية لا تقل عن 30% من قيمة المشروع.

وأشار إلى أن البرنامج يمول تطبيقات الابتكار والأبحاث للعديد من القطاعات وعلى رأسها النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم والزراعة، مضيفاً أن وزارة التعليم العالى تقوم ايضا بتمويل التطبيقات والأبحاث فى الصناعات الغذائية وإدارة المياه والرعاية الصحية والزراعة والتشييد والبناء والسياحة وغيرها.



ندوة التعريف بالبرنامج المصرى الأسبانى

من جانبه استعرض الدكتور عمرو هلال، رئيس الشركة الدولية للتجارة والتسويق، تجربته مع البرنامج المصرى الاسبانى فى تمويل المشروعات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مشروع لتخزين القمح والحبوب من خلال البرنامج ومن خلال جهة بحثية وشركة اسبانية وهو مشروع انتاج أجولة خاصة بتخزين الحبوب والتى يمكنها اطالة مدة التخزين إلى 9 شهور بجانب انعدام الهالك أو الفاقد.

وأضاف هلال، أن سيتم الاستعانة بالبرنامج المصرى الأسبانى فى تمويل 3 مشاريع جديدة فى مجالات صناعة الزيتون والتخزين بجانب مشروع للانتاج الأغذية الوظيفية لمكافحة الانيميا والتقزم.



جانب من الندوة

كما استعرض الجانب الأسبانى عدد من المشاريع والاستثمارات القائمة فى مصر من بينها مشروع لشركة اسبانية كبرى بمنطقة العامرية "Sotrafa" متخصصة فى انتاج أجولة التخزين تستوعب من 200 إلى 250 طن لكل جوال فيما تبلغ الاستثمارات التراكمية للشركة خلال 10 سنوات ما قيمته 23 مليون يورو بطاقة انتاجية 69 الف طن ويتم تصدير 55% من الانتاج فضلاً عن شركة اسبانية اخرى "Ainia"لتقديم الحلول والتطبيقات التكنولوجية.