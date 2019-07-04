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والاستفادة من التكنولوجيا لرفع كفاءة الأداء..

المالية: توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية

الخميس، 04 يوليه 2019 10:26 ص
المالية: توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية وزارة المالية
كتب - أحمد يعقوب

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وجَّهت وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية بمختلف المحافظات بحيث يتم صرف أى مستحقات مالية للعاملين بالجهات المماثلة بنفس المعايير والإجراءات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز آليات التواصل المباشر والفورى مع ممثلى وزارة المالية بما يُسهم فى رفع كفاءة الأداء المالى بهذه الجهات وتذليل أى عقبات وضمان تنفيذ التعليمات المالية من أجل سرعة ودقة الإنجاز.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم بالفعل إنشاء مجموعات نوعية عبر تطبيق «واتس آب»، لتيسير التواصل المباشر والفورى مع ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية دون الإخلال بالنظم المتبعة فى حماية البيانات والمعلومات؛ حتى يتسنى سرعة الرد على المسائل المالية التى يفحصها ممثلو وزارة المالية سواء مراجعى الحسابات أو المراقبين الماليين؛ بما يضمن توحيد المبادئ والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية الصادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

أضاف أنه عند إنشاء مجموعات «الواتس آب» تم تقسيم ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل نوعى؛ حيث تم تخصيص مجموعة للجهات الإدارية بقطاع التعليم، وأخرى لقطاع الصحة، وهكذا، موضحًا أن هذه المجموعات تُسهم فى سرعة التواصل بين الجهات على مستوى الجمهورية.


أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

التكنولوجيا المالية

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