الكلدان الكاثوليك يحتفلون بعيد القديس مارتوما الرسول شفيع الكنيسة

كتب سارة علام

احتفلت الكنيسة الكلدانية أمس الأربعاء، بعيد القديس مار توما الرسول شفيع الكنيسة والبطريركية الكلدانية.

مار توما الرسول هو كاروز (بشير) ديار مابين النهرين ( العراق ) ومؤسس كنيسة المشرق الكلدانية وبشر وسط آسيا وأكمل بشارته في الهند / كيرالا حيث استشهد ودفن هناك

مار توما الرسول واحد من حواريى المسيح الإثنى عشر كانت له أقوال فاصلة في الإنجيل تركت أثرها لحد اليوم في الإيمان المسيحى.