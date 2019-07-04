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الكلدان الكاثوليك يحتفلون بعيد القديس مارتوما الرسول شفيع الكنيسة

الخميس، 04 يوليه 2019 01:24 م
الكلدان الكاثوليك يحتفلون بعيد القديس مارتوما الرسول شفيع الكنيسة الكلدان الكاثوليك يحتفلون بعيد القديس مارتوما الرسول
كتب سارة علام

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احتفلت الكنيسة الكلدانية أمس الأربعاء، بعيد القديس مار توما الرسول شفيع الكنيسة والبطريركية الكلدانية.
مار توما الرسول هو كاروز (بشير)  ديار مابين النهرين ( العراق ) ومؤسس كنيسة المشرق الكلدانية وبشر وسط آسيا وأكمل بشارته في الهند / كيرالا حيث استشهد ودفن هناك
 
مار توما الرسول واحد من حواريى المسيح الإثنى عشر  كانت له أقوال فاصلة في الإنجيل تركت أثرها لحد اليوم في الإيمان المسيحى.

الجدير بالذكر أن طائفة الكلدان الكاثوليك بمصر تتواجد منذ عام 1890م وتم بناء كنيسة العذراء مريم سيدة فاتيما بمصر الجديدة عام 1950 وبقرار من قداسة البابا يوحنا بولس الثاني رفعت الى مقام بازيليك واعتبرت مزارا مريميا بمصر، عام 1994.  

يتولى رئاسة الطائفة بمصر الأب بولس ساتى المدبر البطريركى للكلدان بمصر

 


الكلدان الكاثوليك

الكلدان

الكلدان فى مصر

مارتوما الرسول

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