سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 12:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

القوات المشتركة باليمن تدمر مخزن أسلحة لميليشيا الحوثى فى الحديدة

الخميس، 04 يوليه 2019 10:43 ص
القوات المشتركة باليمن تدمر مخزن أسلحة لميليشيا الحوثى فى الحديدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثى الموالية لإيران فى شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن المصادر العسكرية قولها "إن القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم فى نفس المنطقة".

وأضافت المصادر أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها أحد الخنادق، التى هربت إليها عناصر حوثية، مشيرة إلى أن هذا الخندق سبق وأن فخخته الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية تأتى ردًا على قصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية فى الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربى اليمن.

 


الجيش اليمنى

الحديده

الحرب فى اليمن

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة