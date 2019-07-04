القوات المشتركة باليمن تدمر مخزن أسلحة لميليشيا الحوثى فى الحديدة

عدن(أ ش أ)

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثى الموالية لإيران فى شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن المصادر العسكرية قولها "إن القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم فى نفس المنطقة".

وأضافت المصادر أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها أحد الخنادق، التى هربت إليها عناصر حوثية، مشيرة إلى أن هذا الخندق سبق وأن فخخته الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية تأتى ردًا على قصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية فى الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربى اليمن.