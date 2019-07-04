القبض على 277 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 240 محكوم عليهم، و12حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 277 محكوما عليهم، بإجمالى5867أحكام منفذة " 745حكمًا جزئيًا و145 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4785غرامات، وتحرير191 مخالفة.

كما تم ضبط، 23 مخالفة مرافق، وهم 3 اشغال طريق، 2 بائع متجول، 6 إزالة فورية، 1 تلوث بيئى، 2نظافة عامة، 3وصلات كهربائية، 2 إزالة إعلانات مخالفة، 5 فرش شاى.