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القبض على مسجل خطر أثناء سرقته دراجة بخارية من مستشفى شبين الكوم التعليمى

الخميس، 04 يوليه 2019 01:54 م
القبض على مسجل خطر أثناء سرقته دراجة بخارية من مستشفى شبين الكوم التعليمى حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل، وذلك لقيامه بسرقة دراجة بخارية من داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى، بالاشتراك مع عاطلين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، "أحمد.م.ح" 21 عاما" مسجل خطر سرقات، تم ضبطه أثناء سرقة دراجة بخارية من داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى، وبحوزته سلاح أبيض.
 
وبمواجهته، اعترف بقيامه بالواقعة، بالاشتراك مع كلا أحمد حسن، كريم الحلاونى هاربين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .
 
 

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مديريه امن المنوفيه

مستشفى شبين الكوم التعليمى

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