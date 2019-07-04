القبض على عاطلين لسرقتهما حقائب المواطنين تحت تهديد السلاح بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطلين، وذلك لقيامهم بسرقة حقائب المواطنين بالاكراه تحت تهديد السلاح، وذلك حال إستقلالهم دراجة نارية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "الحسينى .ج .ا" 25 عاما، مسجل خطر سرقات ،كريم .ح.س مسجل خطر سرقات عامة، وذلك لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراه تحت تهديد السلاح، وذلك حال إستقلالهم دراجة نارية.

وبمواجتهما، أعترفو بسرقة 8 مواطنين بالاكراه، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.