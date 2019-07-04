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القائم بأعمال السفارة الأمريكية يتحدث عن ثورة 1919 فى احتفال يوم الاستقلال

الخميس، 04 يوليه 2019 11:57 م
القائم بأعمال السفارة الأمريكية يتحدث عن ثورة 1919 فى احتفال يوم الاستقلال جانب من الحفل
كتبت: إنجى مجدى

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احتفلت السفارة الأمريكية فى القاهرة بيوم الاستقلال وسط حضور لافت لعدد من السياسيين والفنانين والشخصيات العامة فى مصر.

وخلال الاحتفال، مساء الخميس، تحدث القائم بأعمال السفارة الامريكية، توماس جولدبيرجر، عن الذكرى الخمسين لهبوط اول رائد فضاء أمريكى على سطح القمر وعيدالاستقاال الامريكى لافتا الى انه يمثل اول ثورة للحرية فى التاريخ الحديث الهم الأمريكيين من خلالها غيرهم من الشعوب.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية فى ٤ يوليو من كل عام بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776، مُعلنةً استقلالها عن بريطانيا العظمى.

كما تحدث جولدبيرجر عن المساهمات الامريكية على مدار التاريخ فى تحرير الشعوب واشار احتفال الولايات المتحدة وقادة أوروبا بالذكرى ال٧٥ عن إنزال نورماندى المعركة التى هزمت فيها النازية.

واشار الى عدد من الأحداث العامة التى احتفلت مصر وأمريكا بذكراها هذا العام مثل مرور 40 عاما على اتفاقية السلام ومرور 100 عاما على ثورة 1919 فى مصر ولفت الى تعيين اول سفير امريكى لمصر عام 1922، وكذلك مرور 100 عاما على ثورة النساء فى امريكا للمساواة مع الرجال.


واشار القائم بأعمال السفارة الامريكية الى عمله فى مصر منذ خمس سنوات حيث اشار الى انها بلد مضياف معربا عن سعادته بالعمل بها وتحدث عن عمق الشراكة المصرية الامريكية.

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السفارة الامريكية

عيد الاستقلال

الولايات المتحدة

مصر

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