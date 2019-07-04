سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 04:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرفة التجارية بالقاهرة تبحث آليات مساندة المحلات المتضررة بسوق العتبة

الخميس، 04 يوليه 2019 03:32 م
الغرفة التجارية بالقاهرة تبحث آليات مساندة المحلات المتضررة بسوق العتبة جانب من الاجتماع
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إلىوم الخميس اجتماعنا مع عدد كبير من المتضررين من حريق سوق الخضار بالعتبة لبحث سبل مساندتهم بعد الحريق الذي نشب بالسوق فجر الخميس الماضي .
 
وطالب المهندس إبراهيم العربى المتضررين بسرعة وضرورة التعاون مع اللجنة المشكلة لهذا الشأن فيما يتعلق بكافة البيانات عن المتضررين الفعليين وحجم الخسائر من خلال تقرير شامل كافة التفاصيل حتي يكون العمل علي أسس صحيحة يستفيد منها المتضرر. 
 
واستعجل (العربي) تقرير اللجنة التي تتضمن كافة الأطراف وبها ممثلين من المتضررين أنفسهم حتي تكون عملية الحصر واقعية وتستهدف  حصر المتضررين الحقيقين لاتخاذ الخطوات السريعة واللازمة خلال الأيام القادمة لمساندتهم.
 
وأكد "العربي" أن غرفة القاهرة سباقة في التواصل السريع مع الشارع التجاري في حالة وجود مشاكل وأي موضوعات تهم الصناعة والتجارة وتفاعلت بشكل سريع حين نشوب الحريق بسوق العتبة بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة خالد مصطفي الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة للنزول إلى السوق في الساعات الأولي من صباح نفس اليوم الذي نشبت به الحريق وتتابع عملية الحصر منذ مراحلة المبدئية.
 
واضاف "العربي" أن غرفة القاهرة تسعي إلى الحفاظ علي تجارها وصناعها بتقديم خدمات مهمة مثل توقيع أكبر وثيقة تأمين علي ممتلكات وحياة التجار مع شركة مصر للتأمين مؤخرًا ومشروع الرعاية الصحية الذي يستفيد منه منتسبي الغرفة ودخل عامه السابع مع مطلع 2019 الجاري وغيرها من الخدمات المهمة لافادة تجار العاصمة.
 
وأشاد الحضور من متضرري الحريق بسرعة استجابة وتدخل المهندس إبراهيم العربي وحسن شعوره بالأزمة التي لحقت بهم واستقبالهم في مقر الغرفة ووضع حلول لخروجهم من الأزمة واصفين ذلك بأنه ليس بغريب عليه كرئيس غرفة القاهرة وراعي التجارة ليس في القاهرة بل علي مستوي الجمهورية.
 
ومن جانبه قال خالد مصطفي رئيس اللجنة  إن عمليات الحصر لا تزال مستمرة وفى مراحلها النهائية وأن هناك تنسيق مع محافظة القاهرة و ممثلين للمتضررين من الحريق لإتمام عملية الحصر بالشكل المناسب بما يقف على الخسائر الحقيقية التى نتجت عن الحريق وأنه سيتم رفع  هذا التقرير إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة خلال ساعات.
 
 
 
3e89a37b-dbf3-47e3-a459-72834ba09e1e
 
 
 
48a215f8-6e5e-499d-901e-9ac56bac6cba

 

b0232dfb-fec9-447f-a2ca-25a209c5d3ca

 


غرفة القاهرة

أخبار اقتصاد

حريق العتبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة