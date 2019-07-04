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الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة تستعرض العلاقات بين مصر وألمانيا

الخميس، 04 يوليه 2019 03:10 م
الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة تستعرض العلاقات بين مصر وألمانيا الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة
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شارك الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، فى اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، لاستعراض العلاقات بين مصر وألمانيا، وبحث الاستراتيجيات والمبادرات والمشروعات الجديدة لتطوير البنية التحتية فى مصر، لتحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له.

وحضر الاجتماع وفقا لبيان صادر الجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم الخميس السفير الألمانى لدى مصر، يوليوس جورج لوى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعماد غالى رئيس الغرفة، وجان نوثر، المدير التنفيذى للغرفة، وهانز هاينز، أمين اصندوق، والدكتورة نشوى صالح مدير عام شركة " BEST Ratings " وعدد من الشخصيات البارزة .

وأضاف البيان أن الدكتور منصور سلط الضوء على المشروع القومى الذى كلفت الجامعة بتنفيذه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو مشروع الهوية البصرية لمحافظات مصر الهادف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية، ووضع هوية مصر "البصرية" لكل محافظاتها على الخريطة العالمية ليسهم بقوة فى الترويج السياحى لها، وذلك بعد النجاح الذى حققته الجامعة فى تنفيذ مشروع "الهوية البصرية" لمحافظة الأقصر.

وأشار إلى أنه تم تسليم كل من محافظ الأقصر وجنوب سيناء حق استخدام حقوق الملكية الفكرية لدليل "الهوية البصرية" لكلتا المحافظتين.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تعد أول جامعة متكاملة الأركان خارج حدود ألمانيا، تنتهج فى نظامها الدراسى دمج الجانب البحثى بالتطبيقى، علاوة على توفر أحدث التقنيات فى حرمها كمدينة الطاقة الشمسية، والمجمع الصناعى الذى يضم 10 شركات من أمهات الصناعة الألمانية العالمية، ومركز تصميم "الإسطمبات" وصناعة البلاستك، ومركز الطباعة الرقمية، وأحدث المعامل التقنية المعدة على أعلى مستوى، طبقاُ للمعايير الدولية كمختبر "الروبوتات" الطبية والدقيقة، و"نانو" “MNR lab” ومعمل الأرترونكس .“ARAtronics Lab” .

وأضاف الدكتور منصور- طبقا للبيان - أن مصر أصبح لديها حاليا عمودين للتعليم العالى الألمانى: الأول يتمثل فى الجامعة الألمانية بالقاهرة بعد مرور 25 عاما على فكرة تأسيسها، والثانى: الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية التى يشارك فى تأسيسها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكبر وأعرق عشر جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية، مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، وبانضمام جامعة "هايلبرون" للعلوم التطبيقية مؤخراً.


الجامعة الألمانية بالقاهرة

الجمعية العمومية للغرفة الألمانية للصناعة والتجارة

أ ش أ

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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