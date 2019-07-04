العالم هذا الصباح.. منازل مدمرة نتيجة موجة فيضانات اجتاحت إقليم سيبيريا شرق روسيا.. عروض عسكرية واحتفالات فى بيلاروسيا بمناسبة يوم الاستقلال.. من جمال الطبيعة.. بحيرة توريفايجا الإسبانية يكسوها اللون الوردى

وكالات الأنباء

شهدت الساحة العالمية اليوم أحداث متنوعة، كان أبرزها أثار الدمار التى خلفتها موجة فيضانات عارمة اجتاحت منطقة (إيركوتسك) الواقعة فى إقليم (سيبيريا) شرق روسيا.

منازل مدمرة نتيجة موجة فيضانات اجتاحت إقليم سيبيريا شرق روسيا

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء، عددا من الصور لأثار الدمار التى خلفتها موجة فيضانات عارمة اجتاحت منطقة (إيركوتسك) الواقعة فى إقليم (سيبيريا) شرق روسيا.

وكان متحدث باسم وزراة الطوارئ الروسية – قال فى تصريح سابق نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه "خلال عملية مشتركة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية فى منطقة إيركوتسك، تم العثور على 14 جثة".

وأشار المتحدث إلى أن 13 شخصا فقدوا من بينهم طفل وعشرة مواطنين من منطقة تولونسكى وثلاثة آخرين من منطقة نيجنودنسكي.

يذكر أن الفيضانات فى منطقة إيركوتسك بدأت عقب هطول أمطار غزيرة نهاية شهر يونيو الماضي، وتم إعلان حالة الطوارئ فى المناطق المتضررة من الفيضان.



صورة-ليلية-للفيضانات



فيضانات-اقليم-سيبيريا



فيضانات-سيبيريا



سيارة-غارقة-فى-مياه-الفيضانات



جانب-من-الدمار



منازل-مدمرة-نتيجة-الفيضانات



اثار-الدمار



رجل-وامرأة-يشاهدان-اثار-الدمار



خراب-ودمار-نتيجة-الفيضانات



سيارة-وسط-الدمار-الذى-خلفته-الفيضانات

عروض عسكرية واحتفالات فى بيلاروسيا بمناسبة يوم الاستقلال

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء صور للاحتفالات التى تشهدها مدينة "مينسك عاصمة بيلاروسيا، بمناسبة يوم الاستقلال

وتضمنت الاحتفالات عرض عسكرية ومسيرات للجيش البيلاروسي أثناء مسيرة عسكرية احتفالا بيوم الاستقلال.



احتفالات-بيلاروسيا-بيوم-الاستقلال



الطائرات-الحربية-تجوب-فى-أجواء-بيلاروسيا



احتفالات-بيلاروسيا-بيوم-استقلالها



عروض-عسكرية-فى-بيلا-روسيا-بماسبة-يوم-لااستقلال



جانب-من-العروض-العسكرية



المركبات-العسكرية-تشارك-فى-الاحتفالات



الجيش-البيلاروسى-يشارك-بعروض-عسكرية-فى-يوم-الاستقلال



احتفالات-والعاب-نارية-بمناسبة-يوم-استقلال-بيلاروسيا



عروض-عسكرية-فى-بيلا-روسيا



الالعاب-النارية-تفترش-سماء-يسلاروسيا

من جمال الطبيعة.. بحيرة توريفايجا الإسبانية يكسوها اللون الوردى

فى اسبانيا، وتحديدا فى مقاطعة أليكانتي الجنوبية، تتفاجأ بروعة الطبيعة حينما تشاهد بحيرة توريفايجا ذات اللون "الوردى" الخلاب وأكبر وأجمل البحيرات فى أوروبا.

تتميز بحيرة توريفايجا الوردية المالحة بأن محتوى الملح بها ليس مرتفعاً، بالإضافة إلى مناخ المدينة الرائع، ما يجعلها مكان مذهل للزيارة فى أى وقت خلال العام وخاصة فى فصل الصيف.



بحيرة-توريفايجا-الوردية-الإسبانية



بحيرة-توريفايجا-الوردية-الإسبانية4



بحيرة-توريفايجا-الوردية-الإسبانية99



بحيرة توريفايجا الوردية الإسبانية



بحيرة توريفايجا



بحيرة وردية