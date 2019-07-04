العاصمة الإدارية الجديدة تصدر 37 قرار وزارى لشركات حصلت على أراضى

كتب أحمد حسن

انتهت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، من الإجراءات المتعلقة بإصدار القرارات الوزارية، لنحو 37 شركة عقارية، حصلت على أراضى داخل العاصمة الإدارية لإنشاء مشروعات عمرانية عليها.

من جانبهن قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تسعي للانتهاء من كافة القرارات الوزارية ،بالتعاون مع وزارة الإسكان، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسرعة الانتهاء منها مما يمكن المطورين من تنفيذ مشروعاتهم فى التوقيتات المحددة لها.

وأكد الحسينى، أن شركة العاصمة الإدارية، حريصة على إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، للتيسير عمل المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية.







