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الصومال تقطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا

الخميس، 04 يوليه 2019 07:42 م
الصومال تقطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا القوات الصومالية
أ ش أ

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 أعلنت الصومال، اليوم الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا، بسبب تدشين الأخيرة لعلاقات أوثق مع إقليم أرض الصومال الذي يطالب باعتراف دولي بانفصاله عن حكومة مقديشو.
 
وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية أن القرار جاء بعد اجتماع الحكومة الصومالية في العاصمة مقديشو، بعدما رأت الحكومة أن غينيا انتهكت السيادة والوحدة الصومالية.
 
وحذر وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض الدول الأخرى من انتهاك سيادة الصومال ووحدة أراضيها عبر تدشين علاقات أوثق مع قادة أرض الصومال (صوماليلاند).
 
وتأتي هذه الخطوة بعد استقبال رسمي خاص هذا الأسبوع من غينيا لرئيس إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) موسى بيحي عبدي الذي كان يزور العاصمة كوناكري بعد دعوة رسمية من الرئيس الغيني ألفا كوندي.
 
يشار إلى أن "أرض الصومال"، يتمتع بحكم ذاتي، وهو مستقل عن مقديشو منذ العام 1991، ويطالب باعتراف دولي بانفصاله الكامل عن الصومال.

الصومال

غينيا

إقليم أرض الصومال

موسى بيحي

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