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الصندوق الصناعى و"مدن" يطلقان مصنع وقرض صناعى لتحفيز المستثمرين بالسعودية

الخميس، 04 يوليه 2019 02:03 م
الصندوق الصناعى و"مدن" يطلقان مصنع وقرض صناعى لتحفيز المستثمرين بالسعودية ابراهيم المعجل مدير عام الصندوق الصناعى
كتب محمد تهامى زكى

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أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودى، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منتجاً جديداً تحت مسمى "مصنع وقرض صناعى"، لتمكين القطاع الصناعى وتحفيز المستثمرين فى المجالات الصناعية، وتوفير بيئة متكاملة تلائم احتياج المستثمرين فى الصناعة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يتيح منتج "مصنع وقرض صناعى" للمستثمر تقديم طلب تمويل وتخصيص مصنع جاهز عبر حزمة موحدة، لمواءمة الإجراءات بين الصندوق الصناعى ومدن لتوفير الوقت والجهد على المستثمر فيما يخص التقديم والمتابعة.

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ويهدف المنتج إلى توحيد السياسات والإجراءات للحصول على مصنع جاهز وقرض صناعى، كما يساهم فى تخفيف الأعباء المالية التى يتحملها المستثمر الصناعى، حيث لا يتم سداد رسوم إيجار المصنع الجاهز إلا بعد الحصول على قرض الصندوق.

وقال مدير عام الصندوق الصناعى الدكتور إبراهيم المعجل: يأتى هذا المنتج فى إطار تكامل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة متماشية فى ذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 م، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لدعم القطاع الخاص فى المجالات الصناعية المختلفة لتحسين الأداء فى القطاع، وتمكينه من أخذ دوره المطلوب كواحدٍ من أهم مرتكزات التنمية المستقبلية للمملكة.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم، أن منتج "مصنع وقرض" يعزز علاقة التكامل بين "مدن" و"الصندوق الصناعى" لإطلاق منتجات نوعية تخدم خطط النهوض بالقطاع الصناعى اتساقاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأفاد أن استراتيجية "مدن" 2030 تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية تتواءم مع تطلعات القطاع الصناعي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وزيادة المحتوى المحلي، مؤكداً أنه بنهاية العام 2018، تمكنت "مدن" من رفع عدد المصانع الجاهزة إلى 457 مصنعاً جاهزاً بمساحات "700م² و 1500م²"، مضيفاً أنه وبالتكامل مع الصندوق الصناعى أيضاً يتم توفير منتج "أرض وقرض صناعي" للتقديم على أرض صناعية وتمويل فى باقة صناعية موحدة، حيث يتم من خلال هذا المنتج توحيد إجراءات الطلب على كل من الأراضى الصناعية والقرض الصناعى.

يُذكر أن الصندوق الصناعى أطلق ضمن برامجه التمويلية، منتج "أرض وقرض صناعي" وهو منتج يتيح للمستثمر التقديم على تمويل صناعى وتخصيص أرض صناعية فى حزمة تمويلية واحدة بالشراكة مع "مدن"، ومدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

 


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