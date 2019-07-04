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الصناعات الهندسية تنظم اجتماعا مع مسئولين بالضرائب لحل مشكلات مصانع برج العرب

الخميس، 04 يوليه 2019 05:17 م
الصناعات الهندسية تنظم اجتماعا مع مسئولين بالضرائب لحل مشكلات مصانع برج العرب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
كتب إسلام سعيد

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قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة نظمت اجتماعا اليوم لممثلين عن مصانع الأسكندرية مع مسئولين بمصلحة الضرائب العامة والقيمه المضافة، لبحث عدد من الملفات، خاصة بعض المشاكل التي تواجه مصانع القطاع فى برج العرب بالإسكندرية.
 
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مكثفة مع كافة المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة للوقوف على مشكلات القطاع وحلها.
 
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أنه يتم التواصل مع كافة المصانع العاملة بالقطاع بما فيها المصانع غير المسجلة، بهدف تحقيق تنمية حقيقية وحل كافة مشكلات المصانع .
 
الصناعات الهندسية تنظم اجتماع مع مسؤولين بالضرائب
الصناعات الهندسية تنظم اجتماع مع مسؤولين بالضرائب
 

الصناعات الهندسية

اخبار الاقتصاد

مصانع الاسكندرية

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