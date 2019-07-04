الصليب الأحمر يرسل 200 طن من المساعدات لإقليم دونباس الأوكرانى

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أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 11 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى إقليم دونباس غير الخاضع للسيطرة الأوكرانية، حسبما أفادت دائرة الصحافة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية عن دائرة الصحافة قولها إن شاحنات مزودة بمجموعات من المواد الغذائية ومنتجات النظافة ومواد البناء يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من مئتي طن عبرت نقطة تفتيش نوفوترويتسيك.

جدير بالذكر أن حربا دائرة في الاقليم منذ خمس سنوات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين أسفرت عن مقتل 13 ألف شخص رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في 2015.