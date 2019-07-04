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الخميس، 04 يوليه 2019 04:05 م
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السيطرة على حريق بمزرعة مواشى بالفيوم دون إصابات

الخميس، 04 يوليه 2019 03:28 م
السيطرة على حريق بمزرعة مواشى بالفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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سيطرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بمزرعة مواشى بقرية الإعلام بمركز الفيوم، دون إصابات أو وفيات، وأدى إلى نفوق 8 رؤوس الماشية.
 
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية الإعلام بمركز الفيوم، وإنتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وسيطرت عليه دون إصابت أو وفيات، وتبين نشوب الحريق بحظيرة مواشي مساحتها، 80 متر مسقوفة بالبوص وجذوع النخيل والجريد، ملك المواطن "سعيد.ع" 45 سنة-عامل، وأسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة، ونفوق 8 رؤوس ماشية، عبارة عن 4 بقرات و4 أغنام.
 
 
ورجح مالك الحظيرة، نشوب الحريق نتيجة إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل على كمية من الهيش بجوار الحظيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق، وكلفت قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمكان ومعاينة الحريق.
 
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3821 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 

محافظه الفيوم

امن الفيوم

الحمايه المدنيه

مديرية أمن الفيوم

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