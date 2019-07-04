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السفير الألمانى في بغداد : القوات الألمانية المتواجدة فى العراق ليست قتالية

الخميس، 04 يوليه 2019 04:49 م
السفير الألمانى في بغداد : القوات الألمانية المتواجدة فى العراق ليست قتالية رئيس وزراء العراق
أ ش أ

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 كشف السفير الألماني في العراق سيريل نان، النقاب ، اليوم الخميس عن أن قوات بلاده المتواجدة في العراق ليست قتالية ، مشيرا إلى أن تلك القوات يمكن انسحابها إذا طلبت ( بغداد ) ذلك.
 
وأضاف السفير الألماني - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز " العراقية - أن القوات الألمانية المتواجدة في العراق جاءت بتفويض من الحكومة العراقية،
وأنها تقوم بمساعدة القوات المسلحة العراقية على التدريب في المجالات العسكرية والطبية و"اللوجستية " إضافة إلى توفير الحماية من الأسلحة الكيماوية. 
 
وأوضح أن عدد تلك القوات يبلغ 150 جنديا ، وأن نصفهم يعملون في محافظة "التاجي " فيما يتواجد أخرون في "أربيل".
ولفت إلى أن هؤلاء الجنود يعملون تحت غطاء قانوني ، من قبل الحكومة العراقية، وأنه في حال طلب ( بغداد ) انسحابها فسيتم ذلك في الحال.
 

العراق

المانيا

سيريل نان

الأسلحة الكيماوية

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