السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر بتهمة الاتجار فى الهيروين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ر.ف"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالمطرية.

وأسندت النيابة للمتهم "ر.ف"، تاجر، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، بدون تصريح، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أسلحة بيضاء.

ترجع الواقعة بتلقى قسم المطرية، بلاغاً يفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.