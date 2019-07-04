السبت.. بدء اختبارات القدرات لكليات التربية والإعلام بجامعة جنوب الوادى

قنا - وائل محمد

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي عن بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية "شعبتى التربية الموسيقية والفنية"، ولأول مرة تجرى اختبارات القدرات لكلية الإعلام اعتبارا من السبت 6 يوليو إلى السبت 20 يوليو.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة أنهت استعداداتها من تجهيز مقار لجان اختبارات القدرات وتوفير وسائل الراحة للطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ضرورة قيام الطلاب بالتسجيل على موقع تنسيق اختبارات القدرات وتقديم الاوراق المطلوبة وهي أصل رقم الجلوس وعدد 2 صورة من رقم الجلوس وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي و2 صورة شخصية والإيصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات. وضرورة حضور الطالب في الموعد المحدد له بموقع تنسيق القدرات.