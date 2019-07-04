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الزراعة ترسل خطاب شكر لقضايا الدولة لتجنيبها دفع 82 مليون و989 ألف جنيه لشركة

الخميس، 04 يوليه 2019 02:01 م
الزراعة ترسل خطاب شكر لقضايا الدولة لتجنيبها دفع 82 مليون و989 ألف جنيه لشركة هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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وجهت مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطاب شكر للمستشار  حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة يعبر فيه عن شكره وتقديره لما قدمه القسم القضائي بوزارة الزراعة من جهد مخلص فى مباشرة اختصاصاته مما أثمر عنه الحصول على أحكام قضائية لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
 
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها ان من بين الأحكام التى حصلت عليها الهيئة لصالح وزارة الزراعة، الأمر الصادر في الشق المستعجل بالطعن بالنقض رقم 976 لسنة 89 ق الصادر بوقف تنفيذ الحكم المقضى به فى الاستئنافين رقمى 1311 و 1380 لسنة 66ق، بمبلغ 82 مليون و989 ألف و802 جنيه، وهذا نتيجة التعاون بين القسم القضائي بالهيئة وقسم النقض المدني بهيئة قضايا الدولة.
 
 

قضايا الدولة

قضايا الدولة تجنب الزراعة

وزارة الزراعة

الاستصلاح الزراعى

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