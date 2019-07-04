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الرى: نساند كل المبادرات والجهود الداعمة لترشيد استخدام المياه

الخميس، 04 يوليه 2019 03:08 م
الرى: نساند كل المبادرات والجهود الداعمة لترشيد استخدام المياه ترشيد المياه - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها  تدعم كل  المبادرات والجهود التى من شأنها ترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفاده من الموارد المائية المتاحة.

وأوضحت الوزارة كان لها الريادة فى تجربة استخدام القطع الموفرة للمياه، حيث نفذت تجربة لاستخدام القطع الموفرة على كافة مخارج المياة فى كامل ديوان عام الوزارة، التى ساهمت فى توفير 34 ألف جنيه فى فاتورة المياه.

 وتعاقدت وزراة الموارد المائية والرى مع وزارة الإنتاج الحربى على توريد وتركيب 250 قطعة موفرة للمياه بمبنى الوزارة ومسجد الوزارة والحضانة والجراج.

 وأسفرت التجربة بعد المتابعة والتقييم عن نتائج باهرة إذ جاوزت نسبة ترشيد إستهلاك المياه ما قيمته 60٪‏ حيث انخفض الاستهلاك اليومى من 30 متر مكعب في اليوم قبل تركيب تلك القطع إلى 12 متر مكعب فقط بعد تركيب القطع وهو ما انعكس إيجابا على قيم فواتير استهلاك المياه.

وتجسد هذه التجربة الجهد و التعاون المشترك بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها و ثمرة تضافر جهود كافة الوزارات المعنية في مواجهة التحديات المائية للحفاظ على كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه واﻹستفادة منها بما يؤمن الاحتياجات المائية الحالية مع الحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية فى هذا المورد من خلال اﻹستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا المتطورة محلية الصنع.

 


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المياه

ترشيد المياه

القطع الموفرة للمياه

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