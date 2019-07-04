الرئيس الروسى: مستعدون لاتفاق الحد من التسلح إذا أبدت الولايات المتحدة رغبة

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود إرادة سياسية لدى موسكو للتوصل إلى اتفاقات في مجال الحد من التسلح، مشيرا إلى أن الأمر الآن متروك للولايات المتحدة.

وقال بوتين - في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، قبل توجهه اليوم إلى إيطاليا في زيارة رسمية إن :"التوصل إلى اتفاقات ملموسة في مجال الحد من التسلح من شأنه أن يعزز الاستقرار الدولي".

وأضاف "لدى روسيا الإرادة السياسية الكافية للانخراط في مفاوضات تؤدي إلى الحد من التسلح، والآن الأمر متروك للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه تحدث حول هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة العشرين الكبار التي عقدت مؤخرا في اليابان.

و أشار إلى أن روسيا اقترحت في أكتوبر الماضي على الولايات المتحدة تبني إعلان "عدم جواز الحرب النووية" والإقرار بعواقبها المدمرة.

وقال بهذا الصدد، لكن "حتى الآن، ليس هناك رد من الجانب الأمريكي" ، وأضاف "واشنطن بدأت مؤخرا بالتفكير في استئناف حوار ثنائي على أجندة استراتيجية واسعة النطاق".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى إيطاليا يجري خلالها محادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، ويلتقي مع بابا الفاتيكان فرانسيس.