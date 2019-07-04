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الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية

الخميس، 04 يوليه 2019 01:00 م
الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية ذهب
رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب ارتفاع أسواق الأسهم، بينما يسعى المستثمرون للبحث عن اتجاه من البيانات المرتقبة للوظائف فى القطاعات غير الزراعية فى الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطى الاتحادى -البنك المركزى الأمريكي- من خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1414.07 دولار للأوقية الأونصة .

ونزل الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1416.9 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن هناك إقبالا أكبر على الأصول المرتفعة المخاطر، مضيفا أن الذهب يشهد تصحيحا فنيا على الرغم من أن التوقعات بصفة عامة إيجابية.

والذهب على مسار تسجيل مكاسب للأسبوع السابع، مدفوعا فى الأساس بمخاوف النمو العالمى وتوقعات بتيسير بنوك مركزية كبيرة للسياسة النقدية.

وتسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة والتوقعات بخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى لأسعار الفائدة فى اجتماعه يومى 30 و31 يوليو فى الضغط على الدولار، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية مقتدية بالمكاسب القوية التى حققتها وول ستريت.

ويقول محللون إن من المتوقع أن تشهد الأسواق تداولات محدودة بسبب عطلة عامة فى الولايات المتحدة.

وسينصب تركيز المستثمرين القادم على بيانات الوظائف فى القطاعات غير الزراعية الأمريكية فى يونيو المقرر صدورها غدا الجمعة، مع توقع خبراء اقتصاديين ارتفاعها بواقع 160 ألفا فى يونيو مقارنة مع 75 ألفا فى مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 % إلى 15.24 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 % إلى 834.50 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1561.55 دولار للأوقية.

ولامس المعدن أعلى مستوياته فيما يزيد عن ثلاثة أشهر عند 1574 دولار أمس الأربعاء.


الذهب

رويترز

أسعار الذهب

البنك المركزى الأمريكي

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