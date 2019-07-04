"الدفاع الروسية": الأسطول الروسى على أهبة الاستعداد بعد دخول سفن للناتو البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي تراقب تحركات سفن الناتو التي دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة في تدريبات بحرية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس، الأربعاء، عن بيان صدر عن الوزارة تأكيده أن سفينة "كاسيموف" المضادة للغواصات وسفينة الخفر "بيتليفي"، تراقبان حركة مدمرة "دونكان" البريطانية وفرقاطة "تورونتو" الكندية اللتين دخلتا مياه البحر الأسود، أمس الثلاثاء، للمشاركة في تدريبات نسيم البحر 2019 العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن تعامل القوات الروسية مع دخول سفن الناتو إلى مياه البحر، يشمل تجهيز طائرات للطيران البحري ومنظومات "باستيون" و"بال" التابعة للدفاع عن السواحل ووضعها على أهبة الاستعداد، إضافة إلى تنظيم المراقبة الإلكترونية لتحركات السفن الأطلسية.

وكنت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، أن سفينة الخفر "سميتليفي" بدأت مراقبة مدمرة "كارني" الأمريكية بعد دخولها مياه البحر الأسود.